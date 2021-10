Roma 2021: domani 2 milioni e 300 mila alle urne, si sceglie tra 22 candidati a sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 106 i comuni nel Lazio in cui si vota per eleggere sindaco e consiglio comunale. Domani, domenica e lunedì 3 e 4 ottobre, sono chiamati al voto, nelle complessive 3.310 sezioni sparse nelle province della regione, 2 milioni 997 mila 284 aventi diritto. Solo nella Capitale si tratta di oltre due milioni e 300 mila elettori. Poi alle urne in un solo altro capoluogo di Provincia: Latina. Dei 106 comuni al voto sono 12 ad avere una popolazione superiore ai 15mila abitanti, per i quali è previsto un eventuale ballottaggio (fissato per il 17 e 18 ottobre) se nessuno dei candidati raggiungesse la maggioranza dei voti espressi (il 50 per cento dei voti validi più uno). Le urne delle elezioni amministrative resteranno aperte domenica dalle 7:00 alle ore 23:00 e lunedì dalle ore 7:00 alle ore 15:00. Per esigenze sanitarie per votare sarà obbligatorio indossare la mascherina. Per quanto riguarda le modalità di voto, nei comuni con più di 15.000 abitanti, e dunque a Roma, è ammesso il voto disgiunto, con l’elettore che potrà esprimere fino a due preferenze mantenendo però la parità di genere (un uomo e una donna). Il prossimo 3 e 4 ottobre i cittadini romani riceveranno comunque due schede di colore diverso: una per il Consiglio Comunale e l’altra per il Consiglio dei Municipi, dove si vota per eleggere il Presidente e i consiglieri. (segue) (Rer)