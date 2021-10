Roma 2021: domani 2 milioni e 300 mila alle urne, si sceglie tra 22 candidati a sindaco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre (e per l'eventuale ballottaggio del 17-18/10) Roma Capitale ha istituito un servizio di trasporto dall'abitazione al seggio per gli elettori diversamente abili. I cittadini che intendano servirsi di quest'opportunità devono chiamare lo 06-67692540 o lo 06-67692541 (Comando Polizia Locale), dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00. Si può chiamare anche i giorni del voto: domenica 3 ottobre (7:00-23:00) e lunedì 4 ottobre (7:00-15:00). Chiamando occorre dichiarare la volontà di fruire del servizio e fornire: generalità, indirizzo dell'abitazione, numero di telefono e Municipio di appartenenza. Gli elettori interessati devono inoltre avere con sé attestazione medica e certificato di accompagnamento, rilasciati dall'Asl competente per territorio. Inoltre, il comune di Roma informa che l'elettore può essere identificato al seggio anche con un documento d'identità scaduto. I documenti scaduti, precisa il Campidoglio, devono comunque risultare "sotto ogni altro aspetto regolari" e devono poter "assicurare la precisa identificazione dell'elettore".