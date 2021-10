Kosovo: missione Kfor, contingente italiano sanifica le scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella circostanza, il personale disinfettore proviene tutto dall'Esercito Italiano effettivo alla Brigata Paracadutisti Folgore sotto la supervisione tecnica dell'ufficiale veterinario del contingente italiano effettivo al Policlinico Militare di Roma. Questi team hanno utilizzo specifici presidi medico-chirurgici e particolari apparecchiature micronizzanti (ULV), per eseguire tutte quelle operazioni volte a eliminare qualsiasi batterio o virus, rendendo l'area trattata sicura. Le operazioni di sanificazione dei plessi scolastici si è conclusa il giorno 26 settembre presso l'asilo nido di Pellumbat e Paqes alla presenza del sindaco di Peja/Pec e del Comandante del Regional Command West Colonello Andrea Bertazzo. Il contingente italiano della KFOR, missione più longeva della NATO e anche la più consistente per numero di militari, è composto da personale appartenente a tutte e quattro le Forze Armate. Le unità italiane operando sempre in sinergia con i contingenti degli altri 27 Paesi contributori della Kosovo Force hanno fornito sin dalle prime fasi della pandemia, il proprio supporto nel contrasto alla diffusione del Covid 19 a tutte le comunità locali del Kosovo nella più concreta interpretazione del motto della missione As One We Progress coniato dal Generale di Divisione Franco Federici, attuale Comandante della Kosovo Force. #UnaForzaperilPaese". (Com)