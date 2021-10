Serbia-Kosovo: Vucic, non ci sarà più rimozione di targhe dopo accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Pristina non rimuoveranno più le targhe recanti sigle diverse da RKS (Repubblica del Kosovo) dopo l'accordo raggiunto a Bruxelles. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic in una conferenza stampa tenuta oggi a Nis. "Non c'è più rimozione di targhe, né collocazione di targhe (con sigla) RKS, né il pagamento di nulla. Abbiamo difeso il flusso di persone e merci, la pace e la stabilità sono state preservate", ha detto il presidente serbo. La parte serba ha accettato la proposta di soluzione europea per ridurre le tensioni nel nord del Kosovo scaturite dopo le nuove regole imposte da Pristina sulla circolazione delle targhe automobilistiche provenienti dalla Serbia e quelle con sigla KS. La proposta prevede che dal 4 ottobre sia in vigore un regime di registrazione temporanea attraverso degli adesivi da applicare alle autovetture, mentre a partire dal 21 ottobre un gruppo di lavoro formato da rappresentanti di Bruxelles, Pristina e Belgrado lavoreranno ad una soluzione definitiva da individuare entro i sei mesi successivi. "Una soluzione più difficile dovrà essere raggiunta nei prossimi sei mesi. L'uso di tutte le targhe KM (Kosovska Mitrovica) sarà consentito, ma la nostra gente sa che può utilizzarli solo a nord, non a sud dell'Ibar", ha spiegato Vucic, sottolineando che questo accordo è migliore di quello raggiunto dieci anni fa. "La cosa più importante è che il prossimo argomento (nell'ambito del dialogo mediato da Bruxelles) sarà la formazione dell'Associazione dei comuni serbi, e dopo diverse notti insonni, sono soddisfatto dello sforzo e dell'impegno, e di ciò che abbiamo realizzato. La nostra popolazione del Kosovo concorda sul fatto che questo è il maggior risultato che possiamo ottenere in questo momento", ha detto il presidente serbo. (Seb)