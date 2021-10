Balcani: Ue, accordo tra Serbia e Kosovo serve a risolvere tensioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Ue accoglie con favore l'esito della discussione odierna ed esorta entrambe le parti ad impegnarsi in modo costruttivo nel dialogo al fine di compiere rapidi progressi verso una normalizzazione globale delle loro relazioni", ha aggiunto il Seae. Nel corso dei negoziati odierni, il facilitatore dell'Ue ha preso atto delle preoccupazioni sollevate dalla parte di Belgrado riguardo alla mancata attuazione dell'associazione dei comuni a maggioranza serba e alla mancanza di un collegio a maggioranza serba del Kosovo presso la Corte d'appello in una recente causa. Il facilitatore invita entrambe le parti ad attuare tutti gli accordi passati. A tal fine l'Ue, in qualità di facilitatore, affronterà le questioni in sospeso derivanti dal primo accordo di principio che disciplina la normalizzazione delle relazioni, "l'accordo di Bruxelles", con entrambe le parti in via prioritaria in una delle prossime riunioni dei capi negoziatori entro la fine dell'anno. (Beb)