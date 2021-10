Serbia-Kosovo: direttore ufficio serbo Petkovic, buono l'accordo trovato sulle targhe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha reso ieri noto che il Paese "ha accettato" la proposta di accordo presentata da Bruxelles per la riduzione delle tensioni nel nord del Kosovo. Le autorità di Pristina non rimuoveranno più le targhe recanti sigle diverse da RKS (Repubblica del Kosovo) dopo l'accordo raggiunto a Bruxelles, ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic in una conferenza stampa tenuta a Nis. "Non c'è più rimozione di targhe, né collocazione di targhe (con sigla) RSK, né il pagamento di nulla. Abbiamo difeso il flusso di persone e merci, la pace e la stabilità sono state preservate", ha detto il presidente serbo. (segue) (Seb)