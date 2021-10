Kosovo: si dimette il ministro della Salute Vitia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute kosovaro Arben Vitia ha annunciato oggi le sue dimissioni. La decisione è stata presa in quanto Vitia è in corsa per la carica di sindaco di Pristina nelle fila del Movimento Vetevendosje alle prossime elezioni amministrative del 17 ottobre. "Concludo il mio impegno da oggi e dai doveri per cui il primo ministro Albin Kurti mi ha incaricato", ha dichiarato Vitia, assicurando al contempo che la pandemia del Covid-19 dopo la quarta ondata appare ora "sotto controllo" in Kosovo.(Alt)