Business news: Gazprom firma contratto di fornitura di gas da 15 anni con l'Ungheria

- La compagnia energetica russa Gazprom ha firmato un contratto per la fornitura di gas per 15 anni all'Ungheria. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ria Novosti”. La firma del contratto è avvenuta a Budapest, alla presenza del ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, e della direttrice generale per le esportazioni di Gazprom, Elena Burmistrova. Il contratto, in vigore dal primo ottobre, prevede la fornitura di 4,5 miliardi di metri cubici di gas all’anno fino al 2036 e la possibilità di rinegoziare i termini dopo dieci anni. (Rum)