Business news: Francia, Sanofi interrompe studi per sviluppo vaccino Rna messaggero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo farmaceutico francese Sanofi ha interrotto gli studi per lo sviluppo di un vaccino Arn messaggero contro il Covid-19. Lo ha annunciato il gruppo, spiegando che il prodotto arriverebbe troppo tardi sul mercato, dove per la fine dell'anno saranno distribuite 12 miliardi di dosi. Gli studi erano arrivati alla fase 3, l'ultima prima della messa in commercio. "Il bisogno non è di creare nuovi vaccini contro il Covid-19 bastai sull'Rna ma di garantire alla Francia e all'Europa un arsenale di vaccini per una prossima tappa" e poter affrontare "le nuove patologie", ha detto Thomas Triomphe, vice presidente del reparto vaccini di Sanofi. Il gruppo francese prosegue, tuttavia, i lavori su un vaccino a proteina ricombinante insieme al gruppo britannico Gsk. Per questo secondo tipo, sono attesi risultati alla fine dell'anno. (Frp)