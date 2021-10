Business news: Regno Unito, richiesta vetture elettriche in crescita con crisi del carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre le stazioni di servizio di carburante cominciano ad esaurire le forniture e le scene di panico in tutto il Regno Unito si fanno sempre più frequenti, molti venditori di veicoli elettrici registrano un'inaspettata crescita delle vendite. Come riporta il quotidiano "The Guardian", l'associazione no profit Eva England, che rappresenta il settore dell'elettrico, ha registrato un crescente interesse nella richiesta di auto a zero emissioni, specialmente nell'ultima settimana. "La gente compra auto elettriche per ragioni ambientali, per motivi di risparmio e per la tecnologia (...) Ma venerdì è stato uno di quei momenti in cui la gente ha detto: 'Sai cosa, questo è un segno che dobbiamo passare all'elettrico'" ha detto Martin Miller, un imprenditore del Surrey che gestisce la vendita di auto Ev. Ai microfoni del "The Guardian", Miller ha aggiunto che insieme a fattori esistenti come l'espansione della zona a bassissime emissioni di Londra, la crisi del carburante ha dimostrato di essere un altro punto di innesco. (Rel)