Business news: Spagna, nel 2020 Samsung chiude con -10,3 per cento di fatturato

- Il gigante della tecnologico sudcoreano Samsung ha chiuso il 2020 in Spagna con un calo del fatturato del 10,3 per cento, pari a 1,57 miliardi di euro. Samsung Electronics Iberia, la filiale spagnola di Samsung, ha fatto sapere che i suoi ricavi sono scesi principalmente a causa delle chiusure di negozi durante il secondo trimestre del 2020 dovute alle restrizioni imposte per la pandemia del coronavirus. Samsung, inoltre, ha anche affrontato una forte concorrenza nel settore mobile da aziende cinesi, in particolare Xiaomi, che ha chiuso lo scorso marzo con una quota del 35 per cento del mercato spagnolo mentre Samsung e Apple hanno rappresentato il 38 per cento. La quasi totalità del fatturato di Samsung Spagna (1,54 miliardi di euro) è derivato dalla vendita di prodotti (dispositivi elettronici e di telecomunicazione), il resto, 11 milioni, dai servizi forniti al gruppo. Samsung Spagna ha pagato 3,8 milioni di euro di tasse, il 28,3 per cento in meno rispetto al 2019. (Spm)