Business news: negoziati per governo tedesco potrebbero incidere su messa in funzione Nord Stream 2

- Da venerdì primo ottobre il gasdotto Nord Stream 2, che collega direttamente Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, sarebbe pronto a entrare in funzione. Superati gli ostacoli delle sanzioni comminate in questi anni dagli Stati Uniti grazie al disgelo emerso dopo l’incontro dello scorso giugno fra i presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin e Joe Biden, ora la Russia è impegnata in una complessa partita per ottenere le certificazioni del gasdotto e superare i problemi alla Nuova direttiva del gas europea. Le elezioni parlamentari tedesche, tuttavia, potrebbero recitare un ruolo di primo piano in questa vicenda, soprattutto visto che i Verdi – fermi oppositori del gasdotto – sembrano destinati a fare parte della futura coalizione di governo. Negli ultimi anni, per rispondere alle tante critiche giunte soprattutto da Washington, Mosca e Berlino hanno sempre definito il progetto come di natura esclusivamente commerciale, mentre Stati Uniti, Regno Unito e alcuni Paesi dell'Europa orientale si sono sempre opposti alla sua realizzazione. Fra questi spicca, in primis, in primis l'Ucraina che in questi anni ha difesa strenuamente il transito delle forniture attraverso il suo territorio. (Rum)