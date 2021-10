Business news: Romania, ministero conferma volontà di firmare accordo per 4 corvette con Naval Group

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa della Romania esprime con fermezza la disponibilità a firmare l'accordo quadro per le quattro corvette Gowind 2500 con la compagnia francese Naval Group. È quanto viene evidenziato in una risposta scritta inviata dal ministero della Difesa di Bucarest all'agenzia di stampa romena "G4Media". La firma dell'accordo quadro è tuttavia ferma da oltre un anno, da quando è stata risolta una controversia in tribunale con la società rivale Damen che ha perso la gara. "La procedura specifica per l'acquisto del prodotto 'corvette multifunzionale' è stata completata dalla dichiarazione come vincitore del consorzio formato dalla francese Naval Group e dalla romena Constanza Shipyard. Attualmente l'autorità appaltante e il suddetto consorzio stanno svolgendo attività di predisposizione della documentazione contrattuale per la sottoscrizione dell'accordo quadro. In questo senso, il ministero della Difesa nazionale ha espresso con fermezza la propria disponibilità a sottoscrivere questo accordo, nonché il successivo contratto", si legge nella risposta fornita dal ministero della Difesa romeno. (Rob)