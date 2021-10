Business news: greca Ote vende quota di maggioranza in Telekom Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di telecomunicazioni ellenica Ote ha annunciato oggi la vendita a Orange Romania della sua quota del 54 per cento in Telekom Romania. Il valore totale della transazione è di 295,6 milioni di euro, secondo quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini". "La vendita di Telekom Romania è una decisione strategica che permette un rapido dispiegamento dell'infrastruttura di Ote in Grecia e che rafforza le prospettive di crescita nel lungo termine", ha dichiarato l'amministratore delegato di Ote, Michael Tsamaz. L'Ad della società ellenica ha precisato che Ote rimane nel mercato romeno tramite Telekom Romania Mobile. "Per cui è un'operazione che porterà benefici a tutte le parti coinvolte", ha concluso Tsamaz. (Gra)