Business news: Pouyanné (TotalEnergies), rinnovabili rendono sistema elettrico instabile

- Si sta costruendo un sistema elettrico con una forte parte di elettricità rinnovabile non controllabile la cui produzione dipende dal meteo e che rende il sistema elettrico instabile. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" il presidente di TotalEnergies, Patrick Pouyanné. Quando le rinnovabili non funzionano, "bisogna fare appello a delle produzioni pilotabili come le centrali a gas che fissano il prezzo del mercato a costi marginali", ha spiegato il dirigente. Secondo Pouyanné, il gasdotto Nord Stream 2 sarà "utile all'Europa". Bisogna "moltiplicare i punti di entrata del gas in Europa, attraverso gasdotto o sotto forma di Gnl (gas naturale liquefatto) per garantire la nostra sicurezza di approvvigionamento e limitare le impennate dei prezzi", dice il presidente di TotalEnergies. "Il gas è un'energia fossile, ma emette meno CO2 rispetto al carbone e ha il suo posto nella transizione energetica perché permette di rimediare all'intermittenza delle energie fossili con un colpo di bacchetta magica", continua Pouyanné. In merito alla transizione energetica, il dirigente afferma che sono necessari "investimenti molto grandi" e che l'energia sarà più cara. "Bisogna quindi creare dei meccanismi per assicurare una transizione giusta soprattutto redistribuendo alle famiglie le tasse", dichiara Pouyanné. (Frp)