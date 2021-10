Business news: Arabia Saudita-Grecia, intesa su creazione forum economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio delle camere saudite ha firmato un memorandum d'intesa (MoU) per istituire un Consiglio d'affari greco-saudita per migliorare il commercio e gli investimenti tra i due Paesi. Lo riferisce l'agenzia di stampa saudita "Spa". L'organismo mira ad aprire nuove aree di cooperazione economica, facilitare l'interazione continua tra i settori economici sauditi e greci e rimuovere gli ostacoli nel fare affari. Il nuovo Consiglio scambierà inoltre informazioni sui mercati disponibili e sulle opportunità d'investimento, consentirà partnership commerciali e d'investimento e fornirà raccomandazioni alle autorità competenti dei due Paesi per migliorare le relazioni economiche. L'accordo prevede che il Consiglio economico congiunto sia composto da rappresentanti di imprenditori sauditi e greci interessati agli investimenti e al commercio, e che si svolgano riunioni periodiche a Riad e ad Atene. Secondo i dati Comtrade delle Nazioni Unite, le esportazioni greche in Arabia Saudita sono scese a 339 milioni di dollari nel 2020, rispetto agli oltre 800 milioni di dollari nel 2019. Di questi, 202,5 ​​milioni di dollari sono rappresentati da combustibili e distillati e 18,6 milioni di dollari per preparati di verdure, frutta e noci. L'Arabia Saudita ha esportato 184,2 milioni di dollari di merci in Grecia nel 2019, di cui 111,9 milioni di dollari in prodotti in plastica, seguiti da 47,5 milioni di dollari in rame. (Gra)