Balcani: Borrell, bene accordo Serbia e Kosovo, ora impegno in dialogo

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, accoglie "l'accordo raggiunto dai capi negoziatori di Kosovo e Serbia, facilitati dal rappresentante speciale dell'Ue per il Dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak, per risolvere le tensioni nel nord del Kosovo". Da Twitter Borrell, che si trova in visita oggi nei Paesi del Golfo, ha sottolineato che "sia il Kosovo che la Serbia dovrebbero ora impegnarsi in modo costruttivo nel dialogo per compiere rapidi progressi nella normalizzazione delle relazioni". (Beb)