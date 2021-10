Roma 2021: Raggi chiude campagna elettorale a Bocca della Verità, “città è ripartita”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai piedi del tempio di Ercole Vincitore, e a pochi passi dalla Bocca della Verità, circa mille i sostenitori della sindaca uscente della Capitale, Virginia Raggi, si sono radunati per assistere al comizio conclusivo della candidata del Movimento 5 stelle, in corsa per il secondo mandato alla guida della Capitale. Dietro al palco un grande cartellone con l'immagine sella sindaca uscente e lo slogan di questa campagna elettorale: "Avanti con coraggio". "Sulla legalità qualcuno ci ha anche preso in giro quando prima, per 40 anni, nessuno se ne era accorto: è una vergogna", ha affermato Virginia Raggi nel corso del suo intervento conclusivo della campagna elettorale. "Roma non è più sinonimo di Casamonica, Roma ha la testa alta. Io non mollo”, ha aggiunto la sindaca uscente concentrandosi anche sulla candidatura di Roma per Expo 2030 che "è stato un grande successo: dopo aver rimesso a posto i conti ora possiamo competere con Mosca e Busan". Per Raggi “La città è ripartita ma manca un tassello, lo status di Roma Capitale”. Questa riforma “consentirà a Roma di competere con le altre capitali”, ha aggiunto. (segue) (Rer)