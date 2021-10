Roma 2021: Raggi chiude campagna elettorale a Bocca della Verità, “città è ripartita” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Volevo dirti il mio affetto e la lealtà nei tuoi confronti, che c'è sempre stata", ha affermato il fondatore del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, intervenuto telefonicamente alla chiusura della campagna elettorale di Virginia Raggi, che poi ha aggiunto: "Tu non sparirai nel caso perdessi la corsa: avrai un ruolo nel Movimento 5 stelle". “Anche io sono sempre stata leale con te”, gli ha risposto la sindaca uscente. Sul palco poi anche i parlamentari ed europarlamentari del Movimento 5 stelle. Anche il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio ha voluto portare il suo sostegno: “Grazie a Virginia per questi cinque anni di governo di Roma”, ha detto dal palco. “Siamo in una nuova fase dell’Italia: ora ci sono tanti soldi che stanno arrivando. Ci sarà Expo, il Giubileo ed il Recovery e quindi lunedì non decidiamo solo di affidare una città a un sindaco ma una quota importante di fondi al sindaco di Roma e quindi non dobbiamo tornare indietro”, ha aggiunto ricordando che “Roma è un brand nel mondo e se Roma sta bene stanno bene tutti i territori d’Italia. Questa grande donna, Virginia, sarà in grado di riportarci dove meritiamo di stare”, ha concluso. (segue) (Rer)