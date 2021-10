Roma 2021: Raggi chiude campagna elettorale a Bocca della Verità, “città è ripartita” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Raggi ha, poi, parlato dei suoi avversari: da ministro Carlo Calenda “non ha fatto nulla per i lavoratori né per la città e oggi pretende di venire a governare la città”, ha commentato la candidata sindaca di Roma per il Movimento 5 stelle. Gualtieri, invece, “si stupisce oggi che Roma è sotto finanziata ma quando era ministro non ci ha dato nulla”, ha aggiunto Raggi. Sul palco, a sostenere la prima cittadina uscente, anche il presidente dei pentastellati Giuseppe Conte. Con lui la Raggi ha ripercorso tutti i cambiamenti, i progetti e i programmi attuati dalla giunta Raggi in questi cinque anni. “Alla guida del Movimento abbiamo intrapreso questo nuovo corso, ovvero tornare a parlare con i cittadini”, ha detto Conte. “Ho parlato con migliaia di persone ed il paese ha voglia di ripartire”. (Rer)