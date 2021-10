Business news: Russia, esportazioni record di cereali ad agosto, superate 6 milioni di tonnellate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ad agosto ha esportato 6,08 milioni di tonnellate di cereali (comprese le leguminose e le forniture in Iran e Siria), stabilendo il proprio massimo storico assoluto. Lo ha annunciato l'azienda ProZerno con riferimento ai dati del Servizio federale delle dogane della Federazione Russa. "Mai prima d'ora nella storia dell'industria cerealicola russa erano stati esportati più di 6 milioni di tonnellate di cereali in un mese e questo è stato in gran parte dovuto all'Iran e a un'esportazione record di piselli", si legge nel comunicato. In particolare i principali acquirenti di grano russo per i due mesi dell'anno agricolo in corso (iniziato a luglio) sono stati la Turchia con 2,51 milioni di tonnellate, l'Iran con 1,79 milioni di tonnellate e l'Egitto con 980 mila tonnellate. (Rum)