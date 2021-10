Business news: Germania, Diw prevede crescita dell'1,5 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania dovrebbe sperimentare una crescita dell'1,5 per cento nel terzo trimestre del 2021, dopo l'1,6 per cento registrato tra maggio e giugno scorso. È quanto prevede l'Istituto per la ricerca economica di Berlino (Diw), secondo cui “lo sviluppo è stimolato da un picco intermedio tra i fornitori di servizi, mentre continua la tendenza al ribasso nel settore manifatturiero”. Tuttavia, il comparto del terziario potrebbe risentire di una quarta ondata del coronavirus in inverno, “sebbene non così forte” come nello scorso anno. Per il Diw, “ciò significa che il netto aumento del Pil nel terzo trimestre sarà probabilmente la calma prima di un inverno tempestoso, in cui l'economia tedesca riesce a malapena a muoversi”. Le limitazioni nelle catene di approvvigionamento globali si stanno, infatti, aggravando. Tuttavia, secondo il Diw, si tratta di un problema “soltanto temporaneo”. Nel 2022, infatti, “gran parte della produzione dovrebbe essere recuperata e l'economia dovrebbe di conseguenza sperimentare un rilancio”. (Geb)