Business news: Opec, domanda petrolio smetterà di crescere dopo il 2035

- La domanda mondiale di petrolio si manterrà leggermente in aumento ogni anno dopo il 2025, con una crescita prevista che si fermerà dopo il 2035. Lo ha dichiarato l’Organizzazione dei Paesi esportatori di Petrolio nel suo rapporto annuale “World Oil Outlook”. L'Opec prevede che la domanda mondiale di petrolio aumenterà di 2,6 milioni di barili al giorno all'anno dal 2020-2025, di 0,6 milioni di barili al giorno nei cinque anni a seguire e solo di 0,3 milioni di barili dal 2030-2035. "La crescita annua della domanda di petrolio è in media di 2,6 milioni di barili durante i primi cinque anni del periodo di previsione. Si prevede quindi che la crescita media annua rallenti significativamente durante il secondo quinquennio a 0,6 mb/g, e ulteriormente a 0,3 mb/g durante il periodo dal 2030 al 2035. Successivamente, le proiezioni indicano un plateau della domanda di petrolio a livello globale", si legge nel rapporto. L'Opec prevede che la domanda di petrolio nei paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) raggiungerà il picco nel 2025, seguito da un calo dei consumi. La domanda Ocse diminuirà di quasi l'8 per cento dal 2020-2045, mentre i paesi non Ocse continueranno ad aumentare la loro domanda, secondo le stime dell'Opec. (Res)