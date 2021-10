Business news: Germania, prezzo importazioni in aumento del 16,5 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo delle importazioni in Germania ha registrato ad agosto scorso un aumento del 16,5 per cento su base annua, toccando il massimo dal settembre del 1981, quando il dato fu del +17,4 per cento. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), secondo cui tale incremento è dovuto al rincaro del petrolio e del gas. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, gli esperti prevedono che il rialzo del prezzo delle importazioni avrà conseguenze sul costo della vita in Germania. Intanto, ad agosto, il tasso di inflazione del Paese è stato del 3,9 per cento, pari al massimo dal 1993. Diversi analisti ipotizzano che, nei prossimi mesi, l'indicatore si muoverà verso il 5 per cento. (Geb)