Business news: Botin (Santander), governi siano più chiari su politiche per cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi devono essere più chiari sulle politiche che attueranno per raggiungere gli obiettivi di lotta al cambiamento climatico. Lo ha affermato la presidente della banca spagnola Santander, Ana Botin, evidenziando che gli Istituti di credito vogliono guidare la transizione ma non possono "controllare" il rispetto delle regole. "Non possiamo aspettarci che le banche siano la polizia del clima", ha detto Botin durante la conferenza bancaria Internazionale 2021. La presidente di Santander ha sottolineato la necessità di politiche energetiche che favoriscano le aziende nel fare i cambiamenti necessari e ha chiesto una maggiore chiarezza da parte dei governi sulle politiche da attuare, in modo che sia le aziende che i clienti possano pianificare e investire "con fiducia". Per quanto riguarda il ruolo delle banche, ha ribadito che il settore è "pienamente allineato" per guidare la transizione, ma ha chiesto un maggior coordinamento internazionale. "Tutte le autorità vogliono seguire la stessa strada, ma lo fanno in modi diversi, e per le banche come la nostra, che operano in varie regioni del mondo, è molto difficile procedere. Abbiamo bisogno di principi globali per poter rispondere meglio", ha concluso Botin. (Spm)