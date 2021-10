Business news: Portogallo, ad agosto tasso disoccupazione sceso al 6,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione ad agosto in Portogallo è sceso al 6,4 per cento, con 86 mila disoccupati in meno rispetto allo stesso mese del 2020. È quanto emerge dai dati resi noti dall'Istituto nazionale portoghese di statistica (Ine). Il ministro dell'Economia, Siza Vieira, ha sottolineato che il Portogallo ha attualmente il "più alto numero di persone occupate" da quando sono iniziati i registri, ma ha avvertito che comincia a verificarsi il problema opposto, la "mancanza di disponibilità di lavoro" in quasi tutti i settori di attività. Secondo il ministro, dunque, è necessario continuare a fare un "grande sforzo" verso la qualificazione delle persone, in modo che possano adattarsi ai nuovi settori e a collaborare con le imprese al fine di facilitare l'arrivo in Portogallo di risorse umane. (Spm)