Business news: Deutsche Bank chiuderà filiali in Italia e Spagna

- Deutsche Bank intende chiudere diverse filiali in Italia e Spagna nel quadro di un cambiamento di strategia nei due Paesi. L'obiettivo è concentrare l'attenzione sui clienti con maggiori risorse per gli investimenti e che domandano prodotti o finanziamenti “più sofisticati”, ha affermato Claudio de Sanctis, responsabile per le attività del principale istituto di credito tedesco al di fuori della Germania. Dopo Italia e Spagna, il piano verrà attuato in Belgio. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, in Europa Deutsche Bank mira a servire i clienti più facoltosi principalmente in digitale. Secondo de Sanctis, la mossa attirerà più correntisti verso la gestione patrimoniale, in particolare “ricchi e super ricchi”. L'offerta verrà, invece, “ridotta per i meno abbienti”. In Italia e Spagna insieme, la banca ha circa 700 filiali, “un'attività costosa e a basso margine, soprattutto in un contesto di bassi tassi di interesse. De Sanctis è anche responsabile della gestione patrimoniale di Deutsche Bank e punta a una crescita degli utili del 10 per cento nella proprio settore entro la fine del 2022. Allo stesso tempo, i costi devono essere ridotti di 300 milioni di euro. (Geb)