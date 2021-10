Business news: Bmw migliora le previsioni per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato automobilistico tedesco Bmw ha migliorato per la seconda volta le previsioni per iil 2021, innalzando le stime sul margine di profitto operativo dal 7-9 per cento al 9,5-10 per cento. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che la correzione è dovuta, tra l'altro, ai “prezzi più elevati per le auto nuove e usate”. Allo stesso tempo, il gruppo ha comunicato che produzione e vendite dovrebbero risentire nei prossimi mesi della carenza di semiconduttori, registrata su scala globale. Tuttavia, “Bmw si aspetta che, nel risultato dell'intero anno, i sostenuti effetti positivi sui prezzi dei veicoli nuovi e usati più che compenseranno le conseguenze negative sulle vendite”. (Geb)