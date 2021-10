© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da ministro Carlo Calenda “non ha fatto nulla per i lavoratori né per la città e oggi pretende di venire a governare Roma”. Lo ha affermato la candidata sindaca di Roma per il Movimento 5 stelle, Virginia Raggi, nel corso del comizio conclusivo della campagna elettorale. Gualtieri, invece, “si stupisce oggi che Roma sia sotto finanziata ma quando era ministro non ci ha dato nulla”, ha aggiunto. (Rer)