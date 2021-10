Usa: Biden al Congresso, lavoriamo per approvazione piano infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha assicurato che il piano per le infrastrutture passerà lo scoglio della Camera dei rappresentanti, dove si trova bloccato a causa delle divisioni interne al Partito democratico. "Non importa se ci vorranno sei minuti, sei giorni o sei settimane, noi lo faremo passare", ha detto l’inquilino della Casa Bianca ai giornalisti durante la sua visita al Congresso, dove si è recato per facilitare i negoziati tra i dem dopo che ieri è stato rinviato il voto cruciale per il pacchetto sulle infrastrutture da 1.200 miliardi di dollari. L’ala sinistra del partito ha minacciato di affossare il piano qualora non venga assicurata anche l’approvazione del più ampio pacchetto da 3,500 miliardi destinati al sociale e alla lotta al cambiamento climatico. Non a caso Biden ha deciso di prender parte in prima persona ai negoziati anziché far rotta verso la sua casa a Wilmington, nel Delaware, dove torna ogni venerdì per trascorrere il fine settimana.(Nys)