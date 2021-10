Usa: "Wsj", Google abbandona progetto per fornire conti bancari a utenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso tecnologico statunitense Google ha abbandonato l'idea di offrire ai propri utenti la possibilità di aprire conti bancari. Lo scrive il "Wall Street Journal", sottolineando che si tratta di un segnale importante con cui il gigante digitale rinuncia a diventare anche un grande nome della finanza. L'unità Alphabet Inc ha annunciato quasi due anni fa che gli utenti del suo portafoglio digitale Google Pay sarebbero stati in grado di registrarsi per conti correnti e carte di debito avanzati e forniti da una serie di istituti finanziari grandi e piccoli, tra cui Citigroup e Stanford Federal Credit Union. Le nuove offerte, chiamate account Plex, si sarebbero sincronizzate con Google Pay e avrebbero mantenuto sia il marchio Google che quello bancario. Inizialmente il progetto avrebbe dovuto debuttare nel 2020. Una serie di scadenze mancate, insieme alla partenza ad aprile del dirigente di Google Pay che ha sostenuto il progetto, ha spinto Google a staccare la spina al progetto, sostengono le fonti citate dal "Wsj".(Nys)