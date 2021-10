Usa: Covid, nelle prossime settimane incontri Fda su terza dose vaccini Moderna e J&J

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Food and Drug Administration, l'agenzia statunitense che regola i prodotti alimentari e farmaceutici, ha programmato per le prossime settimane una serie di riunioni cruciali in cui il comitato consultivo per i vaccini discuterà della possibilità di approvare la terza dose dei vaccini Moderna e Johnson & Johnson per i bambini dai cinque agli undici anni. Lo scrive il quotidiano "The Hill", precisando che i primi incontri si svolgeranno il 14 e 15 ottobre. Il consiglio discuterà anche i dati disponibili sull'utilizzo un vaccino diverso da quello utilizzato per la prima e la seconda dose.(Nys)