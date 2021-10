Business news: Commissione Ue, Volkswagen risarcisca tutti i consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Volkswagen deve risarcire tutti i consumatori dell'Unione europea, anche quelli che non risiedono in Germania, per averli ingannati sugli standard delle emissioni dei loro veicoli nel cosiddetto scandalo Dieselgate. Lo ha affermato una dichiarazione della Commissione europea e delle autorità europee dei consumatori, che lavorano insieme nella rete di cooperazione per la protezione dei consumatori (Cpc). La Commissione ha detto di ritenere che le pratiche commerciali della Volkswagen violino la legge europea sulla protezione dei consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di automobili diesel dotate di sistemi illegali. Dichiarano anche che la commercializzazione di tali auto a diesel sia stata un chiaro esempio di una pratica ingannevole vietata nell'Ue. "Sei anni fa è scoppiato il 'Dieselgate'. Fino ad oggi, non tutti i consumatori sono stati risarciti. Ci sono state sentenze dei tribunali che hanno denunciato il trattamento ingiusto di Volkswagen nei confronti dei consumatori, eppure la casa automobilistica non è disposta a lavorare con le organizzazioni dei consumatori per trovare soluzioni adeguate per i consumatori. Come ho scritto all'azienda l'anno scorso, non solo i consumatori residenti in Germania, ma tutti i consumatori devono essere risarciti", ha dichiarato il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders. La Commissione ha ricordato che, fino ad oggi, Volkswagen ha accettato di risarcire solo i consumatori europei residenti in Germania al momento dell'acquisto dell'auto. La casa automobilistica tedesca ha informato la Commissione e le autorità della sua opinione che i pagamenti volontari ai consumatori europei residenti al di fuori della Germania non erano giustificati, poiché le auto colpite sono state modificate per soddisfare i requisiti di legge. La posizione dell'azienda non è cambiata nonostante le recenti decisioni dei tribunali europei e nazionali, motivo per cui la Commissione e le autorità europee dei consumatori stanno aumentando la pressione. (Beb)