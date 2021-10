Business news: Ungheria, tasso di disoccupazione al 4 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Ungheria ad agosto ha raggiunto il 4 per cento. Lo ha affermato l’Ufficio centrale di statistica (Ksh). Il dato cresce dello 0,1 per cento rispetto a luglio e dello 0,2 per cento rispetto all’agosto del 2020. In termini assoluti i disoccupati ad agosto sono 194,1 mila, ovvero 4.900 in più rispetto al mese precedente e 8.700 in più rispetto a un anno fa. Il tasso di occupazione raggiunge il 63,6 per cento, calando dello 0,4 per cento rispetto a luglio. (Vap)