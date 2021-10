Brasile: Expo Dubai, governo pubblicizzerà opportunità per uso sostenibile Amazzonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Brasile è un Paese che produce energia pulita, che ha più del 60 per cento del suo territorio coperto da vegetazione originaria, che ha conoscenze tecniche in combustibili puliti. Questo è il messaggio che vogliamo dare molto chiaro, in un momento in cui tutti sono concentrati su questi temi", ha detto. Cercando di migliorare l'immagine internazionale del Paese, Mourao ha affermato che il paese utilizza solo circa l'8 per cento del suo territorio per la produzione alimentare e che, nonostante ciò, riesce a sfamare più di 1 miliardo di persone in tutto il mondo. Per il vicepresidente le critiche al modo in cui il Brasile tratta l'Amazzonia sono infondate. "Si dice molto, guardando piccoli pezzi di Amazzonia. L'Amazzonia è molto grande. La maggior parte delle persone nel mondo non è consapevole delle dimensioni dell'Amazzonia. Il bioma amazzonico da solo occupa quasi la metà del nostro territorio. Dobbiamo mostrare la realtà dell'Amazzonia". (Brb)