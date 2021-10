Venezuela: appello Unicef per aumento sostegno per migranti a confine con Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unicef chiede di “ampliare il sostegno umanitario” a favore delle migliaia di venezuelani che stanno giungendo al confine con il Brasile, nell’area di Pacaraima, dal momento che i centri di transito operano al limite delle loro capacità e le condizioni igieniche e di vita dei rifugiati si stanno deteriorando rapidamente. Secondo l'organizzazione, tra giugno e agosto si è moltiplicato il numero delle persone che vivono per strada, dopo la riapertura del confine chiuso da marzo 2020 a causa della pandemia di Covid-19. Unicef ha rilevato che 2.065 persone vivono per le strade della città Pacaraima, la cui popolazione ammonta a 19 mila unità. Secondo l'Unicef, qualcosa di simile non si è visto dai "momenti più acuti dell’inizio del flusso migratorio venezuelano nel 2017 e nel 2018".(Vec)