Brasile: il governo ha già concesso 30 visti ai rifugiati afghani

- Il ministero degli Esteri ha reso noto di aver già concesso 30 visti umanitari a rifugiati dell'Afghanistan. Oltre 400 richieste sono ancora in fase di analisi. Tra questi c'è un gruppo di giudici e uno di giovani fotografi e artisti. Per entrare in Brasile, i richiedenti asilo devono avere un legame con un ente privato o un'organizzazione non governativa. Secondo il ministero, la maggior parte dei rifugiati si trova già in paesi come Pakistan, Qatar, Iran, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. Gli altri sono ancora in Afghanistan. L'ambasciata brasiliana in Pakistan sta negoziando l'uscita di questi ultimi profughi attraverso i canali diplomatici, ma non c'è nessuna trattativa con i talebani. "La via d'uscita non è semplice, molti sono ancora in Afghanistan e semplicemente non possono attraversare i confini, che sono vigilati dai talebani. Ecco perché facciamo questo lavoro diplomaticamente", ha riferito il ministero. Il governo conferma che tutti gli afghani una volta in Brasile avranno accesso ai servizi pubblici. Per beneficiare di programmi sociali come Bolsa Família, i cittadini dovranno rientrare nei margini previsti dalla legge. L'Agenzia di intelligence brasiliana (Abin) assiste nel processo con i controlli di sicurezza.(Brb)