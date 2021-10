Business news: Rolls-Royce produrrà motori F-130 per il bombardiere B-52 Stratofortress dell'Aeronautica Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica Rolls-Royce produrrà motori F-130 per il bombardiere B-52 Stratofortress dell'Aeronautica degli Stati Uniti (Usaf). È quanto riporta il sito d'informazione statunitense "The Street" citando fonti vicine all'azienda con sede nel Regno Unito, secondo cui Rolls-Royce ha battuto la statunitense Pratt & Whitney nella gara per la concessione di un contratto da 2,6 miliardi di dollari. Stando alle stesse fonti, i velivoli avranno "un'efficienza del carburante notevolmente maggiore" rispetto ai modelli attuali, prodotti dall'azienda statunitense Raytheon fin dagli anni '60. I motori, riferiscono le fonti, saranno costruiti nello stabilimento di produzione di Rolls-Royce a Indianapolis, nell'Indiana, e il nuovo contratto - del valore di 500 milioni di dollari e della durata di 30 anni - potrebbe arrivare a valere fino a 2,6 miliardi di dollari con determinati incentivi. Dopo la notizia dell'aggiudicazione dell'appalto, le azioni di Rolls-Royce sono balzate ai loro massimi da tre mesi. (Nys)