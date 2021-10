Business news: Francia, via libera del Consiglio di Stato ad alta velocità Tolosa-Bordeaux

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia il Consiglio di Stato ha dato il via libera alla realizzazione di una linea ferroviaria ad alta velocità tra Bordeaux e Tolosa. L'organo costituzionale ha così bocciato la richiesta di annullamento presentata da un collettivo composto da associazioni e rappresentanti locali della regione di Bordeaux, che contestava lo statuto "di utilità pubblica" dato al cantiere. La linea si inserisce nella tratta destinata a collegare Tolosa e Parigi passando per Bordeaux in poco più di 3 ore, contro le 4 ore e 10 minuti attuali. Per la tratta Tolosa-Bordeaux lo Stato coprirà il 40 per cento delle spese, versando 4,1 miliardi di euro. Un altro 40 per cento verrà coperto dalle collettività locali mentre il 20 per cento arriverà da fondi europei. (Frp)