- “Expo avrà una ricaduta di 40 miliardi di euro per la città e utilizzeremo questi fondi per riqualificare quella parte di città, le periferie, rimasta indietro”. Lo ha chiarito il ministro per gli Affari esteri, Luigi Di Maio, nel corso del comizio conclusivo della campagna elettorale della candidata sindaca di Roma per il Movimento 5 stelle, Virginia Raggi. (Rin)