Roma 2021: Di Maio a sostegno Raggi, stanno arrivando tanti fondi, non torniamo indietro

- “Siamo in una nuova fase dell’Italia: ora ci sono tanti soldi che stanno arrivando”. Così il ministro per gli Affari esteri, Luigi Di Maio, nel corso del comizio conclusivo della campagna elettorale della candidata sindaca di Roma per il Movimento 5 stelle, Virginia Raggi. “Ci sarà Expo, il Giubileo ed il Recovery e quindi lunedì non decidiamo solo di affidare una città a un sindaco ma una quota importante di fondi al sindaco di Roma e quindi non dobbiamo tornare indietro”, ha aggiunto ricordando che “Roma è un brand nel mondo e se Roma sta bene stanno bene tutti i territori d’Italia”, ha concluso. (Rin)