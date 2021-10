© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Penso che Virginia Raggi sia stata responsabile” nel dire no alla candidatura di Roma per le Olimpiadi. Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo al comizio conclusivo della campagna elettorale della candidata sindaca di Roma per il Movimento 5 stelle, Virginia Raggi. (Rin)