Roma 2021: Conte, abbiamo visione chiara e progetto per città, rinnoviamo fiducia a Raggi

- “Abbiamo dimostrato di avere una visione chiara ed abbiamo un progetto per Roma ed il Paese”. Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo al comizio conclusivo della campagna elettorale della candidata sindaca di Roma per il Movimento 5 stelle, Virginia Raggi. “Virginia ha dimostrato di non aver paura di essendo e di essere una persona forte: rinnoviamole la fiducia perché Roma deve correre”, ha aggiunto. (Rer)