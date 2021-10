© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia: von der Leyen, essenziale procedere su riforme e rapporti con Kosovo - E' essenziale che la Serbia proceda sulla strada delle riforme, dello stato di diritto e delle normalizzazioni delle sue relazioni con il Kosovo. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa con il presidente serbo, Aleksandr Vucic. "Abbiamo bisogno di più integrazione nella regione e per questo è importante che i sei partner dei Balcani occidentali procedano speditamente sul mercato comune regionale. E' la chiave per il successo del piano economico e degli investimenti e dei progressi nel percorso europeo", ha detto. (Res)