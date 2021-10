Kosovo-Serbia: inviato Ue Lajcak, trovato accordo su disputa targhe auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo e Serbia, con la mediazione dell'Unione europea, hanno raggiunto dopo "due giorni di intensi negoziati" un accordo dopo sulla disputa legata alle targhe automobilistiche. Lo ha annunciato l'inviato speciale dell'Ue per il dialogo tra Pristina e Belgrado, Miroslav Lajcak, scrivendo su Twitter. "Un accordo sull'allentamento delle tensioni e sulla strada per andare avanti è stato appena raggiunto", ha dichiarato Lajcak ringraziando il vicepremier kosovaro Besnik Bislimi e il capo dell'ufficio serbo per il Kosovo Petar Petkovic "per la loro prontezza nel negoziare e concordare per il bene dei cittadini". (Res)