Serbia-Kosovo: Vucic, il 21 ottobre prima riunione su soluzione duratura per targhe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione delle targhe in Kosovo sarà discussa da un gruppo di lavoro presieduto dall'Ue e che conterà rappresentanti di Bruxelles, Pristina e Belgrado. Lo ha confermato oggi il presidente serbo Aleksandar Vucic in una conferenza stampa straordinaria. "Un gruppo di lavoro, previsto nel punto tre (della proposta di accordo), composto da rappresentanti dell'Unione europea, di Belgrado e di Pristina, presieduta dall'Ue, sarà istituito e cercherà una soluzione duratura per la questione delle targhe secondo gli standard e le prassi europei. La prima riunione si terrà il 21 ottobre a Bruxelles", ha reso noto Vucic. Prima di quella data, ha precisato Vucic, sarà istituito un regime provvisorio di registrazione automobilistica attraverso degli adesivi. (Seb)