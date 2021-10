Kosovo-Serbia: ministro Interno Svecla, accordo sulle targhe basato sulla reciprocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 4 ottobre il simbolo dello Stato serbo verrà coperto con degli adesivi su tutte le targhe delle automobili in arrivo in Kosovo da quel Paese. Lo ha affermato il ministro dell'Interno kosovaro, Xhelal Svecla, commentando su Facebook i contenuti dell'accordo raggiunto ieri tra Pristina e Belgrado con la mediazione dell'Unione europea. "Non ci sono targhe della Serbia che sono leggermente migliori o leggermente peggiori", ha spiegato il ministro, secondo cui fino quando Belgrado non riconoscerà l'indipendenza di Pristina, anche quest'ultima farà altrettanto nei confronti del vicino settentrionale. Svecla ha infine elogiato il lavoro delle forze speciali della polizia kosovara al confine. "Hanno rappresentato al meglio il nostro Stato ed i valori di una società che vogliamo: uguale, giusta e democratica", ha affermato il ministro dell'Interno kosovaro evidenziando che "la reciprocità" ottenuta con questo accordo nei rapporti tra Pristina e Belgrado deriva da questi valori. (segue) (Alt)