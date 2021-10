© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa grande donna, Virginia, sarà in grado di riportarci dove meritiamo di stare”. Lo ha affermato il ministro per gli Affari esteri, Luigi Di Maio, nel corso del comizio conclusivo della campagna elettorale della candidata sindaca di Roma per il Movimento 5 stelle, Virginia Raggi. (Rin)