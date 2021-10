Raggi chiude campagna elettorale a Bocca della Verità, “città è ripartita” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi siamo qui anche ad ammettere gli errori ma ora c’è una prospettiva diversa perché ora stiamo lavorando per una squadra di grande livello”, ha aggiunto Conte. “Abbiamo dimostrato di avere una visione chiara ed abbiamo un progetto per Roma ed il Paese. Virginia ha dimostrato di non aver paura di essendo e di essere una persona forte: rinnoviamole la fiducia perché Roma deve correre”, ha concluso il presidente del Movimento 5 stelle. (Rer)