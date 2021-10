Brasile: Expo Dubai, governo pubblicizzerà opportunità per uso sostenibile Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Brasile, Hamilton Mourao, ha dichiarato che il Brasile deve approfittare dell'Expo 2020, in corso a Dubai, per divulgare agli stranieri le opportunità di business che l'uso sostenibile del patrimonio naturale brasiliano può fornire. La dichiarazione è stata fatta durante l'inaugurazione ufficiale del padiglione del brasile all'esposizione universale che si è aperta oggi negli Emirati Arabi Uniti. "Attrarre investimenti e generare occupazione e reddito in Amazzonia sarà fondamentale per la conservazione delle foreste", ha affermato Mourao, osservando che, per i prossimi sei mesi, il padiglione sarà la principale vetrina del Brasile per presentare il proprio potenziale al mondo. Secondo il vicepresidente, il messaggio principale che il Brasile vuole portare all'Expo 2020 è legato alla sostenibilità, che è proprio il tema del distretto dell'Expo dove si trova il padiglione brasiliano. (segue) (Brb)